Всичко за Параклис

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Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис

Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис

В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...

16 февруари | 12:01
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Откриха параклис в Монтана

Откриха параклис в Монтана

Параклис с името на свети Иван Рилски, покровителят на българските лекари, бе открит в двора на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. В него болните, ле...

11 май | 14:10
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Стотици в мистичен параклис

Стотици в мистичен параклис

Параклис на свети Мина, вдигнат върху някогашно тракийско оброчище, дава лек на болния и вяра на обезверения. Малкият храм бе построен в подножието на...

07 ноември | 20:15
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