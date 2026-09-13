Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис
В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...
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В програмата ще се включи Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческа възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 18...
Открили го вторачен в икона
Православният храм е построен изцяло с дарения от жителите на селото и ще носи името на Св. Иван Рилски
Момчил войвода е жил там
Творецът е бил саможив човек, известен с избухливия си характер
Параклисът е създаден с даренията на повече от 30 души от цялата страна
Лично българският патриарх Неофит освети и благослови основния камък
Става дума за 500 души, осъдени по време на Революцията
Злосторникът е 38-годишен мъж от Първомай
Вече повече от 10 години православни християни полагат усилия да съберат средствата за параклис
Неврокопският митрополит Серафим и свещеници от Разлог осветиха параклис в Пирин планина. Светата обител се намира на 30-40 метра от красивата хижа „Я...
Доктор Костадин Белчев продължава своята мисия в родното си село Делчево. Ветеринарният медик се върна преди броени дни от германския град Берлин, къд...
Десетки жители на гоцеделчевското село Делчево отбелязаха празника на светите равноапостоли Константин и Елена. Рано сутринта в празничния ден, въпрек...
Параклис с името на свети Иван Рилски, покровителят на българските лекари, бе открит в двора на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" в Монтана. В него болните, ле...
Гимназисти от Букурещ изографисаха икони за благотворителната разпродажба Румънци се включиха в кампанията за набиране на средства за изграждането н...
Строят параклис по заръка на Ванга Все повече нашенци и чужденци бият път да село Илинденци заради чудодеен извор, който извира под самите скали. Вод...
Параклис на свети Мина, вдигнат върху някогашно тракийско оброчище, дава лек на болния и вяра на обезверения. Малката света обител се намира близо до...
Параклис на свети Мина, вдигнат върху някогашно тракийско оброчище, дава лек на болния и вяра на обезверения. Малкият храм бе построен в подножието на...
Стотици ще се съберат на храмовия празник на 11 ноемвриПараклис на свети Мина, вдигнат върху някогашно тракийско оброчище, дава лек на болния и вяра н...
Първа копка на параклис в памет на големите български футболисти Георги Аспарухов - Гунди и Никола Котков, беше направена в Кюстендил. Той ще бъде пос...