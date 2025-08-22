Крепостта с най-уникалната гледка на Родопите

Момчилова крепост e разположена на 20 км. източно от град Смолян, на 110 южно от гр. Пловдив и на 78 км. западно от Кърджали

* През 2012 г. е открито там тракийско скално светилище с 4 отвора в скалната маса, без да има видими следи от човешка дейност. Ккерамичните съдове от края на V-тото хил.пр.Хр.

* Средновековният параклисе бил действащ през 13-14 в.

Открита е вкопана скална ниша, която може би е служила за склад на течности или храни, или пък за скривалище на хора в опасност.

* Укреплението се отнася към късната античност (около VI в.).

* Момчил войвода е живял през XIV в. Той е известен като закрилник на Родопите. В младежките си години често грабел от граничните райони между България и Византия.

Когато порастнал той бил повикан от сръбския крал Стефан Душан, който го наел на служба.

Поверил му териториите и крепостите в Родопите и Беломорска Тракия, както и самата Момчилова крепост. Не минало много време и Момчил се провъзгласил за владетел на тези земи.

* През 1343 г. той помага на византийския император Йоан VI Кантакузин, заради което впоследствие получава областта Меропа (по течението на река Арда до Чепеларската река). Противниците на Йоан Кантакузин обещават деспотска титла на Момчил, за да се обърне срещу покровителя си. Момчил юнак обаче създава държава с център град Ксанти.

* Момчил притежавал и сериозни за времето си въоръжени сили. През 1345 г. Йоан Кантакузин се обединява с предводител на селджукските турци и двамата заедно разбиват малобройната армия на българския владетел. Битката се разиграва при Перитор до езерото Порто Лагос. Там закрилникът на Родопите Момчил войвода намира смъртта си.



* Вдясно от портата на крепостта се намира възстановка на ковашка работилница, функционирала в периода XI-XII век.

* На Момчиловата крепост има новопостроен театър. Тук се прожектира 30 - минутен филм за Момчил войвода.

* Самият връх на крепостта дава 360-градусова уникална панорамна гледка към всички страни на Родопите.

