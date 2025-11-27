Шамар за Скопие! САЩ иска "по-малко приказки и повече действия"

"Искаме да видим по-малко приказки и повече действия от премиера на Република Северна Македония." Това заяви посланикът на САЩ в РСМ Анджела Агелер, цитирана от БГНЕС, отправяйки директна критика към Християн Мицкоски.

Дипломатът подчерта, че не е доволна от ситуацията в съдебната система в балканската страна. Агелер отбеляза, че САЩ са инвестирали около половин милиард евро в съдебната система на РСМ, но по думите ѝ, резултатите не оправдават очакванията.

Посланикът посочи, че макар северномакедонският премиер да не трябва директно да избира прокурори, той има политическа отговорност да осигури функционираща система.

"Политиците говорят за много неща - това е част от тяхната роля. Но в крайна сметка, когато погледнете резултатите, стигате до заключението, че има патова ситуация," каза още Агелер, настоявайки за промяна в подхода на управление.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com