Посланикът на САЩ у нас каза важни думи за 11 септември
Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
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Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души
Матю Уитакър настоя Алиансът да реагира категорично при доказани хибридни операции срещу критична инфраструктура
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Резултатите от половин милиард евро инвестиции не оправдават очакванията
Американското правителство и Община Сливен финансират строежа на детска градина в с. Трапоклово, Сливенска област