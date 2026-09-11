Един прост трик прави ориза пухкав и апетитен

Пухкавият ориз с отделени зрънца не изисква специална техника. Един лесен трик е към врящата вода да се добави малко количество олио, пише Pysznosci-pl. За 200 г сух ориз са достатъчни около 5 мл мазнина. Но олиото не върши всичко само - оризът трябва предварително да се измие добре и да не се разбърква непрекъснато по време на варенето.

Първо отмийте нишестето

Оризът се изплаква няколко пъти под студена или хладка течаща вода, докато тя стане почти прозрачна. Така се отстранява част от нишестето по повърхността на зрънцата, което е една от причините те да се слепват.

За рохкава гарнитура по-подходящи са дългозърнести сортове като басмати и жасмин. Те обикновено се запазват по-лесно като отделни зрънца след сваряване.

Само малко олио е достатъчно

Според изданието тънкият слой мазнина помага на зрънцата да не залепват толкова лесно едно за друго и улеснява разрохкването им след сваряване. Не трябва обаче да се прекалява, защото прекалено много олио може да промени вкуса и да направи гарнитурата тежка.

За 200 г дългозърнест ориз са необходими около 400 мл вода, 5 мл олио или зехтин и около 3 г сол. Зехтинът е подходящ особено когато оризът ще се сервира към средиземноморско ястие.

Не го бъркайте, докато се вари

Водата и солта се кипват, добавя се олиото, а след това и добре измитият ориз. Котлонът се намалява, тенджерата се похлупва и оризът се оставя да се готви според времето, посочено на опаковката.

Важно е да не се разбърква постоянно. Според Pysznosci-pl това освобождава допълнително нишесте и увеличава вероятността зрънцата да се слепнат.

Последните 10 минути са важни

След като оризът поеме водата, тенджерата се сваля от котлона, но капакът остава затворен още 5-10 минути. През това време остатъчната пара довършва готвенето и помага на текстурата да се изравни.

Накрая оризът се разрохква внимателно с вилица. Така зрънцата остават отделени и гарнитурата е готова за сосове, печени меса или азиатски ястия.