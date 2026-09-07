Забравете за месенето: Тези пухкави мекици са готови за минути

Без мая, без втасване и без дълго месене – само кисело мляко, сода и няколко основни продукта са достатъчни за домашни мекици с хрупкава златиста коричка и пухкава среда.

Мекиците са сред онези любими български закуски, които връщат вкуса на детството. А добрата новина за всички, които не обичат да чакат тестото да втаса, е, че има изключително лесен вариант, който се приготвя почти веднага.

Тайната е в комбинацията от кисело мляко и сода бикарбонат. Содата се добавя към киселото мляко и се оставя за 2–3 минути, докато сместа започне леко да шупва. След това се прибавят яйцата, малко олио и сол, а брашното се добавя постепенно.

За рецептата са необходими 400 г кисело мляко, 2 яйца, около 450–500 г брашно, 1 равна чаена лъжичка сода бикарбонат, 1 супена лъжица олио, половин чаена лъжичка сол и олио за пържене.

Тук има един важен момент – брашното не трябва да се изсипва наведнъж. Количеството може да варира според големината на яйцата, гъстотата на киселото мляко и самото брашно. Целта е да се получи меко, гъсто и леко лепкаво тесто. То не трябва да е твърдо като тесто за хляб.

Именно затова няма нужда от месене. След като тестото достигне правилната консистенция, мекиците могат да се оформят веднага с леко намазнени ръце.

Мазнината също е от значение. В по-дълбок тиган се налива около 2–3 см олио и се загрява на умерен огън – приблизително 170–175 градуса. Ако нямате термометър, температурата може да се провери с малко парченце тесто – около него трябва да се образуват равномерни мехурчета, без да покафенява веднага.

От тестото се откъсват парчета приблизително колкото малка мандарина и се разтягат внимателно до кръгла или овална форма. Добре е мекиците да са с дебелина около 7–10 мм.

Пържат се приблизително 1½–2 минути от едната страна и още 1–2 минути от другата, докато придобият равномерен златист цвят. Не бива да се слагат прекалено много наведнъж, защото температурата на олиото пада и мекиците могат да поемат повече мазнина.

Първата мекица е най-добрият тест. Ако отвътре е пухкава и с малки въздушни кухини, без влажна и лепкава среда, всичко е наред. Ако е недопечена, следващите трябва да бъдат направени малко по-тънки или да се пържат по-дълго на умерена температура.

Готовите мекици се изваждат върху решетка или за кратко върху кухненска хартия. Така излишната мазнина се отцежда, а златистата коричка се запазва.

Резултатът – бърза домашна закуска без мая, без чакане и без сложна подготовка: златисти отвън, меки и пухкави отвътре.

Източник: В кухнята с Дани