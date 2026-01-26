Смути-закуска, която ви държи сити поне до обяд

Това не е онова сладко смути, което те изоставя гладен след 40 минути. Това е смути-закуска, сглобено така, че да ти даде протеин, бавни въглехидрати, полезни мазнини и фибри. Прави се за 5 минути, пие се за 5, а държи корема поне до обяд.

🥑 Продукти

1 добре узрял банан

½ авокадо

3 с.л. фини овесени ядки (може и предварително накиснати от вечерта)

1 с.л. фъстъчено масло (или бадемово)

1 с.л. чиа семена или ленено семе

200–250 мл ядково мляко (бадемово / овесено)

2–3 с.л. цедено кисело мляко или скир

Щипка канела

Щипка сол (да, сол – подчертава вкуса и засища)

👉 По желание:

1 ч.л. какао (ако искаш „шоколаден мозък“)

1 доза протеин на прах (ако денят ти е дълъг)

⚡ Начин на приготвяне

Всичко в блендера. Блендираш 30–60 секунди. Пиеш веднага или взимаш в термос/бутилка. Полза

Овес + чиа → бавна енергия, без рязък глад

Авокадо + ядково масло → ситост и стабилна кръвна захар

Мляко / скир → протеин, който „заключва“ глада

Банан → сладост без нужда от захар

Това е балансирана закуска, не десерт в чаша.

