Смути-закуска, която ви държи сити поне до обяд

Тайната е в баланса от продукти

Смути-закуска, която ви държи сити поне до обяд
Снимка: https://pixabay.com/
26 яну 26
287
Боряна Колчагова

Това не е онова сладко смути, което те изоставя гладен след 40 минути. Това е смути-закуска, сглобено така, че да ти даде протеин, бавни въглехидрати, полезни мазнини и фибри. Прави се за 5 минути, пие се за 5, а държи корема поне до обяд.

🥑 Продукти

  • 1 добре узрял банан

  • ½ авокадо

  • 3 с.л. фини овесени ядки (може и предварително накиснати от вечерта)

  • 1 с.л. фъстъчено масло (или бадемово)

  • 1 с.л. чиа семена или ленено семе

  • 200–250 мл ядково мляко (бадемово / овесено)

  • 2–3 с.л. цедено кисело мляко или скир

  • Щипка канела

  • Щипка сол (да, сол – подчертава вкуса и засища)

👉 По желание:

  • 1 ч.л. какао (ако искаш „шоколаден мозък“)

  • 1 доза протеин на прах (ако денят ти е дълъг)

Начин на приготвяне

  1. Всичко в блендера.

  2. Блендираш 30–60 секунди.

  3. Пиеш веднага или взимаш в термос/бутилка.

    Полза

  • Овес + чиа → бавна енергия, без рязък глад

  • Авокадо + ядково масло → ситост и стабилна кръвна захар

  • Мляко / скир → протеин, който „заключва“ глада

  • Банан → сладост без нужда от захар

Това е балансирана закуска, не десерт в чаша.

