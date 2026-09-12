Грешка с банана в смутитата, за която не сме подозирали
Може да намали количеството полезни антиоксиданти, които организмът усвоява от горските плодове
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Може да намали количеството полезни антиоксиданти, които организмът усвоява от горските плодове
Творбата е на 65-годишния класик на съвременното изкуство Маурицио Кателан
Подходящи са както за закуска, така и за сладък десерт с шоколад, плодове или мед.
Тайната е в баланса от продукти
Една история, която разсмива и разплаква едновременно
Необходими продукти и начин на приготвяне
Ето го и плода
Видео в ТикТок се разпространява със скоростта на светлината
Може да си ги приготвяте всеки ден
Бананите придават на този пай напояващ устата екзотичен аромат
Повечето хора постоянно хвърлят нишките, намиращи се между кората и самия плод
Арт инсталацията е на стойност 120 000 долара
Виляреал. Испанската полиция арестува човекът, който хвърли банан по бранителя на Барселона Дани Алвеш. През уикенда по време на срещата между Виляреа...
Валери Божинов и половинката му Николета Лозанова се снимаха с обелени банани. По този начин те се включиха в кампанията против расизма. Тя бе подета...
Виляреал. Защитникът на испанския „Барселона" Дани Алвеш без колебание изяде банана хвърлен от феновете по него по време на гостуването на „Виляреал"....