Откраднаха от музея банан за 6,2 млн. долара

В клона на Центъра „Помпиду“ в Мец, Франция, от изложбата „Безкрайна неделя“ изчезна творба на известния италиански художник Маурицио Кателан „Комикът“. Това е банан, залепен за стената със сребърна лента - творбата, която от 2019 г. насам разпалва дебати по целия свят за стойността на най-съвременното изкуство.

В събота следобед куратор на музея открил, че от стената липсва творбата на 65-годишния класик на съвременното изкуство Маурицио Кателан, „Комикът“. Тя беше един от ключовите експонати в двугодишната изложба „Безкрайна неделя“, планирана да се проведе от май 2025 г. до януари 2027 г. Един от кураторите ѝ беше Кателан, който не само че отдавна е свикнал с противоречията, свързани с творбите му, но и се научи да ги предизвиква с истинска артистичност.

От музея незабавно сигнализираха в полицията, но и побързаха да успокои обществеността, че нищо сериозно не се е случило: бананът е бил подменен, а произведението на изкуството е невредимо.

Всъщност няма причина за драма. Защото произведението на Кателан не се счита за банан или за тиксо, с което е закрепен плодът към стената. Най-ценна е папката с документи - купувачът получава сертификат за автентичност и инструкции за употреба. Бананът може да бъде нов, стар, зелен, жълт или дори изяден. Изкуството си остава същото.

Историята на „Комикът“ е такава от самото му създаване. Когато творбата се появява за първи път в Маями на Art Basel през 2019 г., галеристът Еманюел Перотен продава и трите екземпляра за по 120 000 долара всяко. Това не се е случвало от „Фонтанът“ на Марсел Дюшан. Арт критиците са смаяни, неспособни да решат кой на кого се подиграва – пазарът, колекционерът или художникът. Малко след обявяването на тази успешна продажба, американският художник и колекционер Дейвид Датуна откъсва банана от стената и го изяжда, сякаш за да умножи един артистичен акт с друг. Той обяснява, че от уважение към Кателан протестира срещу безумните цени за такава нищожна творба, наричайки акта си „Представление на гладуващ артист“.

Но последвалите събития показаха, че някои художници са обречени да гладуват, докато други са обречени да успеят. Пет години по-късно, на 20 ноември 2024 г., една версия на „Комикът“ се продаде в Sotheby's за 6,2 милиона долара. Тя беше закупена от китайския финансист Джъстин Сун, експерт по криптовалути, който също изяде банана, вместо да го окачи в хола си. По-късно той каза пред репортери, че произведението на Кателан е много по-вкусно от всеки банан, който някога е опитвал. Всички предположения, че стойността на изкуството на Кателан е толкова произволна, колкото криптовалутата, с която Сун спекулира, бяха игнорирани. Той реши да проникне в самата същност на изкуството, беше готов да плати за него – и го направи.

Като показа такъв изкушаващ банан, ръководството на Центъра „Помпиду“ в Мец се подготви за неочакваното.

Миналото лято един посетител реши да яде от ценния плод безплатно. Той успял да отхапе парче, но художникът смъмрил вандала, защото не е изял кората и тиксото.

В събота, 30 май, е разкрит нов опит, макар че този път планът не е бананът да се изяде в музея, а да се открадне, като фарсово се пресъздаде обирът на Лувъра. Но крадецът едва ли се е надявал да продаде златния банан на колекционери, тъй като извън музея той не струва повече от еквивалента му на най-близката сергия за плодове.

Така художествената история на „Комикът“ продължава блестящо. Кражбата на банана изглежда почти логично продължение на концепцията на художника. Може да се каже, че той се е превърнал в най-живото произведение на съвременното изкуство. Повечето музейни експонати висят тихо на местата си от десетилетия, докато с банана на Кателан постоянно се случва нещо. Той се яде, купува, обсъжда, краде се. Скандалът около творбата отдавна е станал част от самата творба.

В края на краищата, ако едно произведение на изкуството повдига въпрос за природата на стойността, какво може да бъде по-завладяващо от кражбата на предмет, който едновременно е безполезен и струва милиони?

Кателан никога не е бил просто художник на обекти. Той винаги е бил художник на ситуации, които са озадачавали както професионалистите, така и общественото мнение. Неговата работеща тоалетна от 18-каратово злато, наречена „Америка“, неговият папа, ударен от метеорит, както и очарователната му кукла на коленичил Хитлер са предназначени да изненадат и възмутят. Те са предназначени не толкова за музеи, колкото за журналистически репортажи и публикации в социалните медии - влизащи в диалог с изкуството, който художникът провокира, пише "Комерсант".





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com