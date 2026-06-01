На 82 години Кийт Ричардс стана прадядо!

Легендарният китарист на The Rolling Stones Кийт Ричардс вече може да се похвали с нова титла – прадядо.

82-годишният рок музикант ликува, след като неговата внучка Ела Ричардс роди първото си дете – момиченце на име Луна.

Щастливата майка съобщи новината през уикенда, когато отпразнува и своя 30-и рожден ден. Заедно със снимка на новородената си дъщеря моделът написа в социалните мрежи:

„30! Най-хубавият рожден ден досега с нашето момиченце Луна.“

Ела Ричардс, която работи като модел и е лице на престижни модни кампании, потвърди бременността си още през март с черно-бяла фотография, на която показваше наедрялото си коремче. Ела е дъщеря на Марлон Ричардс – най-голямото от петте деца на рок звездата, и съпругата му Люси де ла Фалез, аристократка и бивш модел, известна с работата си за модната къща Yves Saint Laurent.

Освен Марлон, Кийт Ричардс е баща и на Анджела Ричардс, известна с първото си име Денделайън. Тя е дъщеря на рок легендата и покойната Анита Паленберг – една от най-емблематичните модни и културни икони на 60-те и 70-те години.

Двамата имат и син – Тара Ричардс, който трагично умира през 1976 г. едва на два месеца вследствие на синдром на внезапна детска смърт.

Преди да се превърне в семеен патриарх и горд прадядо, животът на Кийт Ричардс е белязан от драматични любовни истории, загуби и битки със зависимости.

Покойната Анита Паленберг често е наричана „музата“ на The Rolling Stones. Преди да започне връзка с Ричардс, тя е партньорка на Брайън Джоунс – един от основателите на групата, който загива трагично през 1969 г., след като се удавя в басейна си едва на 27 години.

Анита и Кийт започват връзката си през 1967 г. и остават заедно до 1980 г. Техният съвместен живот е белязан от бурна рокендрол епоха и сериозни проблеми с наркотиците. По данни на западни медии и двамата са били зависими от хероин. Докато Ричардс успява да преодолее зависимостта си, Паленберг продължава да се бори с нея през голяма част от живота си. Тя почина през 2017 г. на 75-годишна възраст вследствие на усложнения, свързани с хепатит C.

През 1983 г. Ричардс сключва брак с американския модел и актриса Пати Хансен. Двамата са заедно и до днес, а близки до семейството често посочват именно нея като човека, помогнал на рок звездата окончателно да се откаже от наркотиците.

От брака си с Пати Хансен музикантът има две дъщери – Теодора Ричардс и Александра Ричардс. Теодора гради успешна кариера в модната индустрия и се появява на страниците на престижни списания като Vogue и Harper's Bazaar, докато Александра заменя модния подиум с музикалната сцена и работи като диджей.

Днес Кийт Ричардс се радва на голямо семейство с осем внуци. Най-големият му син Марлон има три деца – Ела, Орсън и Айда. Дъщеря му Анджела е майка на Ава Мелъди и Ото Рийд, а Александра отглежда две деца със съпруга си, филмовия режисьор Жак Ноуде – дъщеря Арлоу Мей и сина Елвис Нова.

