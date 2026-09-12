Бъди Гай на 90: Великите не са приключили
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кийт Ричардс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Човекът, вдъхновил Джими Хендрикс, Ерик Клептън и Кийт Ричардс, продължава да обикаля сцените и да пази музиката, която според него все по-трудно дост...
Новата песен на титаните е "Jealous Lover"
Внучката му роди момиченце
Двамата музиканти, създатели на "Ролинг стоун", отбелязаха дългогодишното си приятелство
Кийт Ричардс разкри, че обича да носи женски дрехи. Китаристът на "Ролинг Стоунс" е известен и с екстравагантния си стил. Рокаджията обличал тоалетите...
Легендарният китарист на "Ролинг Стоунс" Кийт Ричардс показа за пореден път симпатичния си, но зъл нрав. "Нито Адел, нито Риана са истински артисти....
С баща му Бърт се напивали до козирката по цялото земно кълбо След като удря главата си в дънер, световният рок хулиган пие лекарства всеки божи ден...
Повелителят на китарата Кийт Ричардс завърши първия си солов албум от 22 години насам, но ще го пусне на пазара чак след като приключат ангажиментите...
Кийт и съпругата му Пати
Кийт Ричардс се изложи яко, проспивайки предварителното парти за 70-ия рожден ден на колегата си от "Ролинг стоунс" Мик Джагър. Вокалът на култовата...