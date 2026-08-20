Бъди Гай на 90: Великите не са приключили

На 90 години Бъди Гай едва ли има какво повече да доказва. След около 75 години на сцената той е сред най-големите имена в историята на американската музика, вдъхновил поколения китаристи и превърнал се в една от емблемите на чикагския блус.

Но легендарният музикант не мисли за пенсиониране. През 2026 г. той отново е на сцената със своето Buddy Guy 90 Tour, започнало през юли в Торонто и продължаващо с концерти в САЩ до септември.

Причината не е просто любовта към публиката. Гай смята, че има и друга задача — да не позволи на блуса да изчезне от вниманието на следващите поколения.

„Блусът вече е игнориран от големите радиостанции. Не пускат много блус“, казва музикантът.

Той си спомня времето, когато по радиото звучали редовно Мъди Уотърс и Литъл Уолтър, и не разбира защо днес това вече не се случва.

„Не знам какво направихме, за да спрат да пускат Мъди Уотърс или Литъл Уолтър поне веднъж-два пъти седмично“, признава той.

„Великите не са свършили“

На 90 Гай признава, че паметта вече не е същата.

„Мозъкът не работи така, както преди, когато си на 90. Понякога трябва да си записваш неща, които не искаш да забравиш“, казва с типичното си чувство за хумор.

Но когато става дума за музиката, той е категоричен:

„Великите не са свършили.“

Това е и неговото обяснение защо продължава да свири.

През дългата си кариера Гай е работил или е делил сцена с някои от най-големите имена в блуса — Мъди Уотърс, Хаулин Улф, Литъл Уолтър и Б. Б. Кинг. А сред рок музикантите, които признават влиянието му, са Ерик Клептън, Джими Пейдж, Джеф Бек и Кийт Ричардс.

От фермата в Луизиана до Чикаго

Бъди Гай е израснал като син на работници във ферма в Луизиана. Не получава традиционно средно образование, но намира своето училище в музиката.

През 1957 г. заминава за Чикаго, където среща едни от най-големите блус музиканти на епохата.

Първото му посещение в дома на Джими Рийд се оказва своеобразен урок за реалността зад славата.

„Седнах на дивана и направо се озовах на пода“, спомня си Гай. Тогава разбрал и нещо друго — че парите на много музиканти се губят по пътя между звукозаписните компании, продуцентите и всички останали около тях.

Затова първоначално решил просто да наблюдава и да се учи.

„Може би трябва да спра да свиря, защото не мога да свиря така“, мислел си той, когато виждал таланта около себе си.

Но хората му казвали: „Бъди, ти имаш нещо.“

Оказали се прави.

Гай се учи да свири предимно по слух, слушайки Лайтнин Хопкинс, Б. Б. Кинг, Артър „Биг Бой“ Крудъп и други пионери на блуса.

Музика, която трябва да бъде изживяна

Според Гай блусът не може да бъде обяснен напълно. Той трябва да бъде чут и усетен.

Той сравнява музиката с храна — ако никога не си опитвал нещо, няма как да решиш, че не го харесваш само защото някой ти е казал, че не е добро.

Същото се отнася и за младите хора.

Гай не е принуждавал собствените си деца да се занимават с музика. Искал е те сами да открият звука, който ги привлича.

Любопитното е, че през 2025 г. ново поколение открива самия него чрез киното. Бъди Гай участва във филма „Sinners“, носител на четири награди „Оскар“.

„Много хора разбраха кой съм чрез филма“, разказва той. Сред тях имало и деца на 12-13 години, които никога не са го познавали чрез музиката му.

И това вероятно е най-доброто доказателство за мисията, която си е поставил.

След 90 години живот и десетилетия на сцената Бъди Гай продължава да свири. Просто прекрасно!