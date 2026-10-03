CineLibri влиза у дома: Над 25 филма и две тайни премиери идват онлайн

Голямото кино няма да приключи с последната прожекция в салона. CineLibri се завръща онлайн за седма поредна година, а тазгодишната селекция събира повече от 25 филма, които зрителите ще могат да гледат у дома.

Онлайн изданието на фестивала ще бъде достъпно в Neterra.TV Plus от 17 октомври до 15 ноември, а билетите вече са пуснати в предварителна продажба.

Организаторите пазят и два коза – две големи филмови изненади, чиито заглавия ще бъдат обявени на 4 и 5 ноември.

Изабел Юпер преследва славата

Сред акцентите е френската комедия „Световно неизвестна“ на Марк Фитуси с Изабел Юпер и Сандрин Киберлен.

Историята проследява статистка, убедена, че големият ѝ пробив е съвсем близо. Приятелството ѝ с известна актриса сякаш най-после отваря вратата към мечтания свят на славата. Остава въпросът дали този свят действително е готов да я приеме.

Виржини Ефира в първия филм на Хамагучи извън Япония

В програмата влиза и „И тогава изведнъж“ с Виржини Ефира – първият филм на режисьора Рюсуке Хамагучи, заснет извън Япония.

Режисьорът отново залага на характерните за киното му прецизни диалози и деликатно изследване на човешките отношения. Филмът е японското предложение за „Оскар“, а Виржини Ефира и Тао Окамото получиха наградата за най-добра женска роля на фестивала в Кан.

Анжел Вагенщайн е българският акцент

Българското присъствие е „Петокнижие Анжелово“ на режисьора Лъчезар Аврамов и сценариста Димитър Стоянович.

Документалният филм разказва за необикновения живот на Анжел Вагенщайн – писател, сценарист и свидетел на драматични исторически събития през XX век. Това е история за паметта, свободния дух и хумора като начин човек да премине през превратностите на времето.

Любов след полунощ

Почитателите на по-интимното кино ще открият „Всички влюбени в нощта“ на Юкико Соде по романа на Миеко Каваками.

Самотна коректорка и сдържан преподавател по физика постепенно се сближават чрез среднощните си разговори. Филмът разказва за самотата, първата любов и смелостта да позволиш на друг човек да прекрачи границите на подредения ти живот.

Белучи, Сейду и Котияр също в програмата

Звездното присъствие не приключва дотук. Луи Гарел се появява в романтичната италианска комедия „Ще се случи тази вечер“ на Нани Морети, а Моника Белучи участва в трилъра „Историите на нощта“ на Леа Мисиус.

Публиката ще види още Леа Сейду в нетрадиционния трилър „Непознатата“ на Артур Харари и Марион Котияр в екстравагантната комедийна драма „Рома Еластика“ на Бертран Мандико.

Две заглавия остават в тайна

Началото на ноември ще донесе още две попълнения в онлайн програмата. Първата изненада ще бъде разкрита на 4 ноември, а втората – на 5 ноември.

Засега организаторите дават само загадъчни следи: единият филм отвежда към следвоенна Европа, а другият – към свят на красота, съперничество и всеотдайност.

Така CineLibri удължава фестивалния живот на филмите с почти месец и дава възможност част от селекцията да бъде гледана и извън киносалоните.