CineLibri влиза у дома: Над 25 филма и две тайни премиери идват онлайн
В програмата от 17 октомври до 15 ноември са филми с Изабел Юпер, Виржини Ефира, Моника Белучи, Леа Сейду и Марион Котияр
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В програмата от 17 октомври до 15 ноември са филми с Изабел Юпер, Виржини Ефира, Моника Белучи, Леа Сейду и Марион Котияр
Леа Сейду е новото лице на "Луи Вюитон". Актрисата стана известност с ролята си в драмата "Синьото е най-топлият цвят". "Като смесва стилове и дава во...
Леа Сейду казва, че може и да няма диплома за актриса, но има "Златна палма"- за "Синьото е най-топлият цвят", в който тя участва. Актрисата е новото...