Ето кой е счупил телефона от звънене на Соня Колтуклиева

Соня Колтуклиева се появи на живо във “Факла” и разказа за кошмарния инцидент. Най-тежко е било, докато са чакали линейка.

“Ужасът, който се стовари върху мен беше да не научи дъщеря ми в Америка, защото е бременна. Това най-много ме стресира”, казва тя.

“Вътрешно чувах какво ми говорят. Казаха, че нямам нищо на главата, на шията, на прешлените.”, посочи тя.

Соня Колтуклиева коментира, че винаги е постъпвала по подобен начин с политиците – да задава въпроси, “които нацията иска да знае”.

Припомняме, че снощи Колтуклиева бе блъсната от служителя на НСО Мартин Варадинов при опит да отвори вратата на служебната кола на председателя на НС Михаела Доцова. Това стана след събрание в централата на "Прогресивна България".

Случаят предизвика бурни реакции както сред политици, така и в журналистическата гилдия.

Колтуклиева заяви, че “направо плаче от болка”. Тя бе заснета в болнично легло с превързано рамо. По едно време 10-минутното интервю беше прекъснато от медицинска сестра, която попита как се чувства журналистката, която пък отговори, че изпитва болки. Сестрата обеща да се завърне с болкообезболяващо.

По-рано в пост в социалните мрежи журналистката каза, че кожената ѝ барета я е предпазила от фатални последствия при падането върху тротоара.

Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна, каза Колтуклиева.

“Все съм си мислила, че не биха посегнали така брутално на журналист и на жена. Нека този случай моят да предизвика дискусия. Да ме мразят, да ме обичат, но не могат така да постъпват с журналисти”, каза Колтуклиева.

Колтуклиева бе попитана и кои политици са й звънели по телефона. Тя каза, че Бойко Борисов я е търсил, но най-настоятел бил Слави Трифонов.