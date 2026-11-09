Извикаха Доцова във Военна прокуратура заради Соня Колтуклива

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се яви във Военната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая с журналистката Соня Колтуклиева. Това потвърди самата тя пред журналисти на влизане в сградата.

„Тук съм по искане на прокуратурата, за да дам показания като свидетел“, заяви Доцова.

Тя е извикана във връзка с инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана.

Доцова подчерта, че не упражнява контрол върху Националната служба за охрана. „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по определени протоколи. Доколкото знам, има вътрешна проверка“, коментира тя.

Председателят на парламента отказа да оценява и действията на охранителите, като посочи, че не може да се произнася за начина, по който са изпълнявали служебните си задължения.

Доцова беше попитана и дали според нея трябва да бъде освободен началникът на НСО. Тя отговори, че Народното събрание не участва в процедурата по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.