Калин Стоянов разобличи Демерджиев за бюджета на МВР

Депутатът от ДПС Калин Стоянов разобличи публична лъжа на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за комуникацията със синдикатите на МВР при подготовката на Бюджет 2027. В публикация в личния си Facebook профил бившият вътрешен министър Стоянов заяви, че до момента Демерджиев не е провел нито един разговор със синдикалните организации по темата, въпреки твърденията му в телевизионен ефир.

Ето какво написа Стоянов:

"Току-що приключи живото включване на министъра на МВР Иван Демерджиев по една от националните телевизии.

Естествено, първият въпрос беше свързан с бюджета на МВР, официалната позиция и загатнатата протестна готовност на синдикатите.

Според Демерджиев през последните пет години имало „раздуване на разходите в сферата на сигурността“ и затова, според него, не следвало да има дори и минимални увеличения на възнагражденията на служителите в системата.

Освен това Демерджиев излъга в ефир, че със синдикатите „непрестанно сме водили комуникация в целия процес по изготвянето на бюджета“.

ЛЪЖА!!!

По моя информация, до момента, няма нито една дума на министъра със синдикатите по темата за бюджета!!!

За сметка на това, в петък станахме свидетели на „грандиозното“ представяне на Бюджет 2027 г. - спектакъл в стил пленум на ЦК на БКП. Чухме за космоси, екосистеми, гигаферми и още куп амбициозни намерения. Само че от всички тези грандиозни проекти хората няма да напълнят хладилниците си, нито ще успеят да стоплят домовете си.

Едно обаче стана пределно ясно, служителите на МВР, МО и службите ще бъдат поредните ощетени от бюджетната политика на управляващите.

Тържествено беше обявено, че възнагражденията на военните и полицаите се замразяват! Толкова за грижата към хората, които всеки ден носят отговорност за сигурността на гражданите и държавата.

А къде беше министърът на вътрешните работи, когато се обсъждаше бюджетът на повереното му ведомство? Очевидно не на мястото, на което би трябвало да защитава интересите на служителите си. Докато се представяше бюджета за 2027 година, г-н Демерджиев беше избрал далеч по-комфортна позиция - сладка дрямка, на първия ред, по време на партийното събрание в УНСС.

Явно бюджетът на МВР не е достатъчно интересна тема за министъра. Особено когато личният му бюджет очевидно не е застрашен".



