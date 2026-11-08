Енчо Керязов каза „не“ на Барселона, разкри защо отказал на Радев

Един от най-големите футболни клубове в света е можел да изиграе приятелски мач в София, но спортният министър Енчо Керязов е отказал идеята. Още по-любопитното е, че желание за подобно събитие е имал и премиерът Румен Радев, с когото Керязов не се е съгласил. Това разкри самият министър в откровен разговор с Мариян Станков-Мон Дьо в предаването „Храмът на историите. Белегът на времето“ по Нова телевизия.

Световноизвестният акробат, който днес ръководи българския спорт, разказа и за първата си среща с магията на цирка, жестоките диети в детството и възможността прочутата футболна школа „Ла Масия“ да намери свой дом в България.

Защо Керязов отказал футболния спектакъл

Енчо Керязов призна, че личното му познанство с Румен Радев е било решаващо за влизането му в правителството. „Моето познаване с господин Радев назад във времето беше ключово за моето решение. Най-важното“, заяви министърът.

Той обаче подчерта, че доверието към премиера не означава безусловно съгласие с всяко негово предложение. Когато има различно мнение, Керязов е готов да го защити. „Ще му кажа. Ще се опитам да защитя моето мнение, защото не съм съгласен“, обясни той.

Точно така се развили и разговорите за евентуално гостуване на Барселона в София. Желанието за подобно събитие било споделено и от двамата, но след преценка на възможните дати, организацията, програмата на каталунския клуб и метеорологичните условия министърът решил да не подкрепи провеждането на мача в този момент. „Аз не бих предприел този мач, въпреки огромното ми желание да се случи“, призна Керязов.

„Ла Масия“ може да стъпи в България

Отказът от приятелския мач не означава край на разговорите с футболния гигант. Напротив, Керязов разкри далеч по-дългосрочна възможност за сътрудничество с каталунците.

Представители на Барселона вече са посетили България, за да обсъдят реализирането на проект, свързан с прочутата детско-юношеска академия „Ла Масия“.

Желанието на каталунския клуб е проектът да бъде осъществен на стадион „Академик“. Барселона разполага с необходимите знания и методика, а идеята е да се потърси инвеститор за реализирането му.

На 27 октомври Керязов беше и на официално посещение в Барселона по покана на клуба. Той разгледа базата на „Ла Масия“ и проведе разговори за подготовката на млади футболисти, обучението на треньори, селекцията на таланти и използването на съвременни методи в спортната медицина.

Обсъжданото партньорство включва и възможността за четиригодишна програма за развитие на българския футбол.

Момчето, което мечтаело да лети

В интервюто Керязов се върна и към детството си в село Бояново. Първата среща с цирка го впечатлила толкова силно, че определила целия му бъдещ живот.

Бил едва на пет години, когато видял пъстрите вагони, музикантите и артистите с блестящи костюми. „Бяло и синьо и обагрените вагони, мушкатата по прозорците, оркестъра със златните инструменти и красивите жени, с костюми от пайети и брокат“, спомни си той.

Тогава се родила мечтата му да стане „такъв летящ човек“.

Пътят към световните циркови сцени обаче преминал през дълги години спортна акробатика. След преместването на семейството му в Ямбол започнали усилените тренировки, строгата дисциплина и тежките ограничения.

41 килограма на 15 години

Зад блясъка на световната кариера се криели изпитания, за които Керязов разказа откровено пред Мон Дьо. Той си спомни за изключително тежките диети, на които били подлагани младите спортисти, както и за употребата на забранени препарати. „Бях 41 кг на 15-годишна възраст и бях най-тежкият тогава в националния отбор“, призна министърът.

По-късно кариерата му го отвела до най-престижните циркови сцени по света. В анонса на интервюто Мон Дьо припомни и други необикновени моменти от живота му - отказано предложение от прочутия „Цирк дю Солей“, оферта за многомилионен хонорар и опасен инцидент по време на представление, при който акробатът бил на косъм от смъртта.

Сред световноизвестните личности, с които Керязов е създал лични отношения, е и Арнолд Шварценегер.

Така човекът, прекарал години високо над цирковата арена, днес взема решения за българския спорт от министерския кабинет, включително и дали Барселона да изиграе мач в София.