Борислав Цеков: Демократите имаха добра вечер, но ...

Аз посрещнах резултатите от междинните избори с думите на президента Обама, който когато загуби много по-тежко изборите през 2010, още по-тежко 2014 по време на вторият мандат - той просто каза, че републиканците са имали добра вечер.

Сега съвсем очаквано, демократите имаха добра вечер. Това каза в студиото на "Говори сега" доц. Борислав Цеков, доктор по конституционно право по повод резултатите от междинните избори в САЩ.

"Винаги е било така, защото конституционната система на Съединените щати не случайно така е конституирана, не случайно са междинни тези избори, защото те трябва да рефлектират конкретните, текущите обществени настроения, без да засягат Белия дом като политика, но заедно с това да спомогнат да се избегне свръх концентрация на властта. Това е смисълът въобще на американския конституционализъм", обясни експертът.

По думите му президентът има водеща роля във външната политика.

"Президентът като титуляр и на външната политика ,разбира се, има водещата роля. Сенатът, контролът върху мнозинството в Сената, също има значение за външната политика, но не чак такова и заедно с това винаги трябва да отчитаме обстоятелството, че в Сената доминира, такъв е замисълът като институция, търсенето на консенсус. Там винаги се търси възможно по-широко съгласие.", коментира доц. Цеков.

Според него не бива да се надценява значението на междинните избори.

"Те са сигнал, те са способността, имунната система на американската конституция и политическа система срещу тази свръхконцентрация на власт, нищо повече.", каза юристът.

Доц. Борислав Цеков добави, че войната в Иран е изиграла голяма роля.

"Според мен линията на Тръмп е да се стигне докрай, с религиозния фанатизъм преговори не може да има. Вярвам, че те ще се опитат да окажат максимален натиск, смятам, че за Иран ще се стигне докрай. Това ще бъде и голямото наследство на Доналд Тръмп - справянето с терористичната заплаха от Иран. Защото според него една антитерористична операция срещу държава, която иска да те унищожи - това не е война, това е защита.", коментира още експертът.