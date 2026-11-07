Бюджет 2027! Депутат на Радев захапа ПП-ДБ за решенията в мола

Бюджетът за 2027 г. е оптималният възможен вариант, но предстои да бъде обсъден с партньорите. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Милен Трифонов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Той коментира избора за представянето на финансовата рамка в УНСС. Трифонов определи реакциите като опит да се отклони вниманието от същинските теми. „Защо да е ексцентрично? Може би трябваше да е в мола, тогава опозицията щеше да каже, че е добро решение. Това е похват, който опозицията използва”, заяви той, връщайки лентата към заседанията в мола, които правеше Кирил Петков по време на управлението му и на които се вземаха държавни решения.

Депутатът коментира предвидената минимална работна заплата от 660 евро. „Минималната заплата е 660 евро. Да, може да бъде и 670 или 680. Какво променя това? В крайна сметка работодателите в Северозапада, където осигурителните доходи са по-ниски, биха критикували по-висока минимална работна заплата. Тук търсим закономерния баланс между интересите на гражданите и интересите на бизнеса”, обясни той.

По думите му основната цел не е просто увеличаването на минималната заплата, а създаването на условия бизнесът да предлага по-високи възнаграждения, така че все по-малко хора да работят на минимално заплащане.

Трифонов коментира и критиките, че предвидените 5000 съкращения са основно незаети щатни бройки. Той категорично отхвърли това твърдение и заяви, че повече от половината от тях са заети. „Или лъжат, или не са запознати с фактическата обстановка. Повече от 50% са заети щатни бройки”, посочи депутатът от „Прогресивна България”.

Той обясни, че една от целите на реформата е да се даде възможност за професионално развитие на младите хора. Като пример Трифонов посочи служителите, които вече са навършили пенсионна възраст, но продължават да работят и едновременно получават пенсия и трудово възнаграждение. Според него реформата в държавната администрация е била отлагана от предходни правителства.

Трифонов коментира още и критиките към план-сметката от страна на Асен Василев. По думите му сегашните прогнози са по-реалистични и целят да се избегне необходимостта от допълнителни бюджетни корекции в края на годината.

Той постави и въпроса дали завишените прогнози в предходната финансова рамка са били резултат от липса на експертна преценка или са направени съзнателно. „Има два варианта – или не са знаели, или са го направили умишлено. Това представлява и състав на престъпления по смисъла на Наказателния кодекс”, заяви Милен Трифонов.