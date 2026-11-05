Депутат разкри какво стои зад скандала с пенсиите! Громи опозицията

ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ действат в синхрон срещу „Прогресивна България“ и създават изкуствени скандали, за да отклонят общественото внимание от съществените проблеми на държавата. Това заяви пред бТВ депутатът от управляващата партия Стефан Белчев. Според него разпространеният от опозицията документ за прехвърляне на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към НОИ е част от политическа атака. Белчев беше категоричен, че подобна мярка няма да присъства в Бюджет 2027.

Това е активно мероприятие на опозицията

Депутатът постави под съмнение случайността на момента, в който опозицията разпространи документа за предполагаемите промени в пенсионното осигуряване. „За мен е много по-важно, че този документ се пусна тогава, когато разисквахме много важна тема - одитите от Сметната палата няма да се заметат“, подчерта Белчев.

По думите му информацията е била разпространена, докато той и Константин Проданов са представяли данни за нарушения в Агенция „Пътна инфраструктура“. Белчев определи действията на опозицията като „активно мероприятие“ и ги свърза с опит за отклоняване на вниманието от резултатите от проверките.

Той заяви, че има синхрон между ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ срещу управляващата партия. Според него опозицията създава изкуствени сигнали, вместо общественото внимание да бъде насочено към проблемите, установени при одитите.

Няма да посягаме на втория пенсионен стълб

Стефан Белчев отхвърли категорично твърденията, че правителството възнамерява да пренасочи част от вноските за допълнително пенсионно осигуряване към Националния осигурителен институт.

„Документът за прехвърлянето на 2,5% от втората пенсия към НОИ е фалшив. Това може да е била комуникация с Европейската комисия на ниво експерти, но го няма в бюджета“, заяви той.

Депутатът допусна, че подобен вариант би могъл да е бил обсъждан като хипотетична възможност, която впоследствие не е намерила отражение в бюджетната рамка. Той настоя, че представеният от опозицията документ не е официален документ, изпратен от България до Брюксел.

Белчев заяви, че с представянето на проектобюджета на 6 ноември гражданите ще могат сами да се убедят, че такава мярка не е заложена.

Бюджет 2027 ще плаща сметката за предишните години

Депутатът коментира и финансовите мерки, които управляващите подготвят за следващата година. Според него държавата трябва да се справи с последиците от разходната политика през периода 2021-2025 година.

Белчев определи натрупаните финансови проблеми като „раздут балон“ и заяви, че сега е дошло време някой да плати сметката. Той нарече предстоящите промени „структурно лечение“ и обясни, че това е причината правителството да ограничава увеличаването на разходите.

Сред антиинфлационните мерки Белчев посочи повишаването на прага за регистрация по ДДС. По думите му се предвижда той да достигне 60 000 евро през 2027 година и 70 000 евро година по-късно.

Според депутата мярката ще даде глътка въздух на малките и средните предприятия, а положителният ефект може да бъде усетен и от крайните потребители.

Продължават разговорите за подкрепа при високите сметки за ток

Стефан Белчев съобщи, че срещите в Министерството на икономиката с вицепремиера и ресорен министър Александър Пулев ще продължат. Целта е да бъдат уточнени мерките за подкрепа на бизнеса заради очакваните високи сметки за електроенергия.

Депутатът защити и предвиденото увеличение на санкциите за данъчни нарушения. Той припомни, че размерите им не са променяни от около 20 години, а предложението е досегашните суми в левове да бъдат запазени като числови стойности, но вече в евро.

„Те се превърнаха в символични и нямаха възпиращ ефект. Няма как при повишаване на санкционната дейност да няма съпротива, но според мен мярката е закъсняла“, заяви Белчев.