Президентът на РС Македония посочи проблем с България

ЕС трябва да прояви политическа воля и, след като често настоява за изпълнение на условието за промени в конституцията на Северна Македония, да предложи решения за деблокиране на процеса на европейска интеграция на страната, каза президентът на Северна Македония Гордана Силяновска, предаде кореспондентът на БТА в Скопие.

В интервю за ТВ Сител от Брюксел, където участва в Среща на върха относно разширяването, организирана от Евронюз, снощи Силяновска заяви, че Северна Македония е готова да преговаря, но очаква "и ЕС да поеме инициатива, включително като определи гаранции за условията, при които процесът (по евроинтеграция на държавата) ще продължи", защото по думите ѝ страната заслужава да бъде след лидерите на Западните Балкани в процеса на разширяване.

Според нея Северна Македония не трябва да хаби енергия за въпроси, които не може да реши сама.

Президентът на Северна Македония отговори утвърдително на въпроса дали би потърсила разговор с българския президент Илияна Йотова.

Планът за действие за малцинствата (План за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония) е рядък феномен да се изработва с експерти от Съвета на Европа, още по-рядко явление е вместо директно до Европейската комисия, той да се изпраща до съседа за преглед. Всички държави са доволни от Плана за действие за малцинствата, отново само България не е. Не знам дали това е в духа на искането на ЕС. Така че по същество нямаме проблем с ЕС, въпреки че рамката за преговори включва условие, което не би трябвало да е там. Но, ето го. Имаме проблем с нашия съсед", заяви Силяновска.