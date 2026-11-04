Жега в парламента. Закон за българския език

Политическата жега се пренася в парламента. Депутатите се събират на първото си редовно заседание на Народното събрание след двуседмичната ваканция заради президентските избори.

Очакват се декларации на групите.

В предварителния дневен ред е заложено депутатите да разгледат Закона за енергията от възобновяеми източници. Ще бъде обсъден и Проект за решение за спешни мерки за временно намаляване и ограничаване на цените на горивата. Предвижда се депутатите да разгледат и промени в Закона за здравното осигуряване.

Очаква се парламентът да започне работата си с обсъждане на първо четене на Законопроект за българския език, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители.

В първата сряда от месеца всяка парламентарна група може да предлага по една точка, която задължително се включва в дневния ред за разглеждане.

Законопроектът на „Възраждане“ за българския език има за цел да създаде цялостна правна рамка за провеждане на държавна езикова политика, урежда принципите и задълженията, свързани с употребата на българския книжовен език в публичната сфера – включително в образованието, администрацията, медиите и електронната комуникация, посочват вносителите. Те отбелязват, че в момента съществуват над сто закона, които съдържат отделни разпоредби за задължителното използване на българския език в различни сфери.