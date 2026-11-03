Гонзо взе важно решение за ЦСКА и Левски

БФС набързо е отрязал мераците на Левски и ЦСКА чужд рефер да ръководи голямото дерби у нас. Мач №1 на България е в неделя, а и сини, и червени, са сондирали възможността двубоят да не бъде ръководен от българин.

От много години у нас мачовете от елита в България не са давани на чужденци. За последно, и то при различни обстоятелства, това се случи през 2020 г. Тогава френският топрефер Клеман Тюрпер ръководи срещата Левски – Славия. Арбитърът обаче не бе пратен заради важността на срещата, а по молба на френската федерация, докато сезонът там бе прекъснат заради пандемията от коронавирус. Иначе последно двубой между Левски и ЦСКА бе поверен на чужденец преди повече от 10 г.

В същото време фаворит номер 1 за главен съдия на срещата е Геро Писков. Двама от реферите, които в последно време получават наряд за най-чакания мач у нас – Мариян Гребенчарски и Радослав Гидженов, свириха на столичните тимове в последния кръг. Първият бе на Левски – Дунав. А Гидженов – на откриването на новата “Армия” на срещата със Славия. Така Писков изглежда като вариант номер 1. Васил Минев, който ръководи дербито след април, спечелено 3:1 от Левски, също е възможен.

Очаква се най-късно до сряда от БФС да обявят избрания за главен съдия на срещата. Вечното дерби е в неделя от 17,00 ч на Националния стадион “Васил Левски”. В срещата сините се водят символични домакини.