Всичко по темата Вечно дерби

С треньор в оставка ЦСКА смачка Левски за Суперкупата
Интересно е сега какво ще стане с Христо Янев
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Интересно е сега какво ще стане с Христо Янев
Тя е свързана с треньора в оставка на ЦСКА
Важни играчи и в двата състава
Мачът е от 18,30 часа
В сравнение с предишните Вечни дербита
Мачът е от 16.00 часа на националния стадион
ЦСКА и Левски играят пак на 25 април
Какво показват интересни факти от дербито
Първата атака беше на сините, червените отговориха подобаващо