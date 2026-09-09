С треньор в оставка ЦСКА смачка Левски за Суперкупата

Шампионът Левски бе тежко свален на земята от ЦСКА. Червените спечелиха с 4:2 мача за Суперкупата на България и заслужено триумфираха с трофея в сложен момент за отбора.

ЦСКА направи обрат и надигра вечния съперник през второто полувреме. Всичко това става в последния мач на Христо Янев, който вчера обяви, че подава оставка като наставник на ЦСКА.

Сякаш обаче това имаше обратен ефект върху червените, които изиграха страхотен мач!

В 8-та минута Евертон Бала получи подаване от Майкон, нахлу мощно по левия фланг и стреля от дистанция, но Фьодор Лапоухов с една ръка успя да избие в корнер.

Три минути по-късно Бала центрира от корнер, Марко Груич стреля с глава, но вратарят на ЦСКА не допусна да бъде преодолян.

В 27-та минута - пропуск за ЦСКА!

Жоел Цварц се измъкна от Майкон на дясното крило и центрира, но оставеният непокрит Анжело Мартино стреля неточно.

В 39-та минута удар на Сержиньо от удобна позиция след грешно изчистване с глава на Т. Иванов донесе откриването на резултата в полза на сините - 1:0!

В края на полувремето при центриране Вуцов увисна, но Пастор не се възползва от отличната ситуация.

Злятен шанс за ЦСКА и Пастор в началото на втората част, но шпагат на Кр. Димитров спаси вратата на сините.

Гол за ЦСКА! Натискът на червените бе възнаграден с майсторско изпълнение на Жоел Цварц след грешка на вуцов - 1:1, потвърдено от ВАР.

Подем за червените. Цварц продължаваше да тормози синята защита и Вуцов с ударите си.

ДУЗПА ЗА ЦСКА. Сенси е безкомпромисен - 2:1 за ЦСКА! В 65-та минута червените правят обрат в мача.

Нова възможност за ЦСКА и пропуск на Диниш Алмейда, сините са в шок поне в тези минути.

Страхотен Цварц отново сгази защитата на Левски - 3:1 за ЦСКА!

Дойде време и за масова блъсканица от играчите на двата отбора заради конфликтна ситуация между Кр. Димитров и Мартино.

Заслужен червен картон за Кр. Димитров заради удар без топка по защитника на червените. Червен картон и за Макс Ебонг от ЦСКА. Двата отборпа останаха с по 10 души на терена.

Разгром! В 89-та минута Питас нокаутира окончателно шампионите. Обратът е драматичен. Все пак Левски получи дузпа в добавеното време за игра с ръка на Родригес.

Евертон Бала вкара и намали на 2:4, пет минути преди края. ЦСКА заслужено вдигна трофея след тотално превъзходство през втората част.