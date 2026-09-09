Именит треньор на ЦСКА избухна! И защити Янев

Росен Барчовски избухна в защита на Христо Янев. Дългогодишният треньор на баскетболния ЦСКА и националния ни баскетболен отбор коментира оставката на Янев във Фейсбук:

"Сменихте прекрасен човек, като треньор на велик клуб, като ЦСКА. Който направи всичко, което се очакваше. Даже повече, много повече. Махнахте млад и талантлив българин. Морален, възпитан, образован, влюбен в клуба си. Как не ви е срам бе. Не сме играели добре, симпатяги, вие помните ли колко слабо сме играли с великани, като Крум Милев, Стевето Божков, Симулията, Тулата Ковачев, Пенев, Никодимов, Младенов, Любо Пенев, като треньори. Но бяха дълго изтърпяни. Докато стигнаха до огромни победи. И сега унижихте Христо Янев. Защо бе, сега ще дойде месията от чужбина, а дано, ама надали."