Китайският Нострадамус смути света с мрачна прогноза до 2030

Китайско-канадският анализатор и професор Дзян Сюецин, известен като "китайския Нострадамус", чертае мрачна картина за близкото бъдеще на света. Прогнозите му, които напомнят за холивудски трилър, включват глобален икономически колапс, десетилетен сухопътен конфликт в Иран и масови вътрешни размирици в САЩ, изправящи цивилното население срещу военните. Сюецин спечели доверието на своите последователи, след като прецизно предвиди победата на Доналд Тръмп на изборите през 2024 г. и последващото въвличане на САЩ и Израел в пряк сблъсък с Техеран.

В гостуването си в подкаста на Джак Нийл анализаторът заявява, че условията за масов вътрешен хаос в Америка вече са налице, а до 2027 г. се очаква пълномащабен срив на световната икономика. Според него ескалацията около Иран няма да се ограничи до въздушни атаки, а ще прерасне в сухопътна операция на САЩ. Този военен ангажимент рискува да се превърне в конфликт, надминаващ по продължителност и щети войната във Виетнам - с продължителност между 10 и 20 години. За да осигури нужния личен състав, Белият дом вероятно ще възстанови задължителната военна служба за младежите.

Геополитическото напрежение застрашава пряко и световната търговия чрез потенциалното блокиране на Ормузкия проток. Подобно събитие би предизвикало рязък скок в цените на горивата и торовете, последван от глобална инфлация и недостиг на основни хранителни стоки. Според Сюецин евентуална загуба във войната би довела до незабавен колапс на американската икономика.

Под "гражданска война" професорът има предвид не традиционен военен сблъсък, а тотална вътрешна анархия - с грабежи, стачки и размирици по улиците на големите градове. Той прогнозира, че до 2027 г. Националната гвардия ще бъде разположена в американските мегаполиси, а имиграционните служби ще получат разширени правомощия с цел овладяване на кризата.

Аналитичният подход на Сюецин не разчита на мистика, а на математически модели, теория на игрите, исторически паралели и анализ на политическото поведение. В прогнозите си до 2030 г. той очертава задълбочаващи се кризи не само в САЩ, но и в Европа, където сблъсъкът между глобализма и национализма може да прекрои политическата карта на континента.