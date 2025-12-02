Легендарен ясновидец посочи датата, на която ще се реши бъдещето на света. Скоро е!

Разкриха зловещо пророчество за света през 2026 г. на легендарния ясновидец Волф Месинг.

Според него, 26 февруари следващата година ще бъде "повратна точка" за целия свят. Месинг е направил последната си прогноза няколко месеца преди смъртта си през далечната вече 1974 г. Съвсем наскоро беше отворено мистериозно писмо с неговото послание под личния печат на генералния секретар на СССР Леонид Брежнев, пише КП, предава "Телеграф".

Пророчеството на Месинг говори за "човек със сини очи", който ще трябва да направи избор между мир и война на 26 февруари 2026 г. Месинг уж е казал, дали цивилизацията ще доживее да види 2027 г. Това ще зависи от решенията на мъжа със сините очи.

Пророкът също предсказал сближаването на три световни сили – орела (САЩ), дракона (Китай) и мечката (Русия). Той говори и за появата на четвърта, скрита сила, която няма собствена държава, но се стреми да влияе на световните финанси и информационни потоци, провокирайки международни конфликти.

Предвестникът на тези глобални промени трябва да бъде неочакваната поява на гигантска комета. И седмица преди предполагаемия решаващ ден, Земята ще преживее силен шок в регион, където не е имало такива събития от хиляда години. А денят преди това ще настъпи глобална тишина поради пълна повреда на комуникационните системи.

