Наш актьор разкри за кошмара в Дубай

Ескалацията в Близкия изток доведе до безпрецедентна ситуация в Дубай – летището временно преустанови работа заради ракетни атаки в региона, а десетки българи, сред които и семейства с деца, останаха блокирани.

За актьора Башар Рахал Дубай не е просто туристическа дестинация, а родно място.

"Изненадан съм. Бяха казали, че всичко ще се размине, а сега виждаме, че става точно обратното", коментира той пред "България днес".

Актьорът уточнява, че има роднини в града, но засега не се безпокои сериозно за тях. Според него атаките са спорадични и насочени основно към военни бази в региона.

"Много кофти ситуация. Надявам се всички да се приберат бързо", споделя той, признавайки, че следи със загриженост съдбата на българите в Дубай.

Музикантът Костадин Георгиев-Коцето Калки също следи ситуацията. Затварянето на летището може да осуети негово пътуване през април. И отбеляза, че многократно е минавал през Дубай и Доха на път за Азия, но никога не е очаквал подобен сценарий.

