Навръх 3 март! Турция взе огромно решение за България

Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защити България от евентуални атаки от Иран. Батареята е разположена в южната ни съседка преди повече от 20 години и се обслужва ротационно от държави - членки на НАТО, които имат Patriot на въоръжение.



Въпросът кой пази небето ни, стана особено актуален, след като в неделя през нощта - едно денонощие след началото на военните удари в Близкия изток, от софийското летище излетяха четири от американските военни самолети, които от две седмици са у нас.

"НАТО ще продължи да гарантира сигурността на 32-те си държави членки и да защитава алианса от потенциални заплахи като балистични ракети или безпилотни летателни апарати, идващи от този или други региони. "360-градусовият подход" на НАТО обхваща всички области, включително сушата, въздуха, морето, киберпространството и Космоса", обяви в неделя вечерта полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа.

Patriot е почти единствената оръжейна система срещу балистични ракети, с каквито Иран би могъл да атакува България. Страната ни е защитена и от противоракетния щит, разположен в Румъния.



Евентуална цел на иранците биха могли да станат базираните на летището в София 15 самолета цистерни на САЩ. Те се обслужват от 500 американски военнослужещи.

Според българското правителство тези самолети ще останат в България до 31 май и целта им била участие в учение.



''Прието е решение от Министерския съвет, с което е дадено разрешение на ВВС на САЩ да разположат у нас до 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата'', обясни външният министър Надежда Нейнски по време на изслушването си в парламента на 26 февруари.

