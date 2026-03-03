Истинска война.Израел нахлу в Ливан по суша

Израел заяви, че сухопътните войски ще „настъпят и ще завземат допълнителни стратегически райони в Ливан“, съобщи министърът на отбраната Израел Кац.

Кац заяви, че той и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“.

„Израелските отбранителни сили продължават да действат енергично срещу цели на Хизбула в Ливан. Терористичната организация плаща – и ще продължи да плаща – висока цена за обстрела си срещу Израел“, добави Кац. Той подчерта решимостта на страната да „защитава граничните общности“ и посочи: „Обещахме сигурност на общностите в Галилея и това е, което ще изпълним“.

Говорителят на IDF Авичай Адраее, заяви, че е в ход „вълна от обширни въздушни удари“. Ударите идват около час след като IDF издаде „спешно предупреждение“ до хората в южните предградия на Бейрут и в десетки села, призовавайки ги да се евакуират.

Армията на Израел заяви, че атаките са насочени към командни центрове и складови съоръжения, принадлежащи на Хизбула.

От своя страна, ливанската шиитска групировка Хизбула, подкрепяна от Иран, заяви, че е атакувала три израелски военни обекта „в отговор на престъпната израелска агресия, насочена към десетки ливански градове и села“.





