Посред нощ! Роналдо се измъкна от Рияд с частен самолет за 61 млн. лири

Бяга ли Кристиано Роналдо бяга ли от Саудитска Арабия?

Частният самолет на суперзвездата за 61 млн. паунда напусна Близкия изток и кацна в Мадрид след атака с дронове срещу американското посолство в Рияд, пише "Дейли мейл".

Частният самолет на Кристиано Роналдо на стойност 61 милиона паунда е напуснал Саудитска Арабия посред нощ – знак, че футболната суперзвезда може да е избягал на фона на ескалиращия конфликт.

Рияд, където 41-годишният Роналдо живее с партньорката си Джорджина Родригес и петте си деца, е бил ударен от ирански бомби, докато бойните действия навлизат в четвъртия си ден.

Американското посолство в саудитската столица е било атакувано от два дрона през нощта, а ирански държавни медии твърдят, че командна и щабна сграда в Бахрейн също е била унищожена.

Чуждестранни граждани масово напускат Близкия изток, а информацията за пътуването на самолета на Роналдо до Мадрид се появи онлайн.

Проследяваща платформа показва, че самолетът Bombardier Global Express е извършил почти седемчасовия полет до испанската столица.

Луксозният частен самолет е излетял в 20:00 ч. и е кацнал малко преди 1:00 ч. през нощта. Данните на Flightradar24 сочат, че маршрутът е преминал над Египет и Средиземно море, преди машината да достигне Испания.

Държавният департамент на САЩ е призовал американските граждани да напуснат повече от дузина държави в Близкия изток заради рискове за сигурността.

На всички, намиращи се на изток от Египет, е било препоръчано да се изтеглят, а десетки полети, насочени към Рияд през нощта, са били върнати обратно. Хиляди чужденци отчаяно се опитват да се измъкнат от военната зона.

През 2024 г. Роналдо продаде своя Gulfstream G200, закупен през 2015 г. за 16 милиона паунда, и инвестира в нов Bombardier Global Express 6500 на внушителната стойност от 61 милиона паунда.

Изцяло черният модел побира до 15 пътници и разполага с няколко отделни помещения – зона за сядане с маси и дивани, апартамент с двойно легло и самостоятелна душ-кабина.

Самолетът е персонализиран с неговото лого, както и със силуета му в характерната поза при отбелязан гол. Само миналата седмица машината бе използвана от Джорджина Родригес за пътуване до Милано.

Тя сподели снимка от полета с 72-те си милиона последователи в Instagram, позирайки в черен сутиен.

Роналдо, който получава астрономическите 488 000 паунда на ден от Ал-Насър в Саудитската професионална лига, в момента е контузен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com