Иран удари големия петролопровод Изток-Запад в Саудитска Арабия. Какво следва
Багдад се намесва, чака се мнетието на експертите какво е разрушена
Следете всички новини, анализи и коментари за Рияд. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Багдад се намесва, чака се мнетието на експертите какво е разрушена
Военният пакт събра доктрината на Тръмп, амбициите на Рияд и мощта на Анкара и Исламабад
На прага са на многомилиардно споразумение, което може да промени баланса на силите
Рияд пренасочи милиони барели към Червено море, а Абу Даби подготвя ново пристанище край Фуджейра
7 часа летял със семейството си до Мадрид
Париж отново е най-добър, но арабите вече не отстъпват
Сетът премина без пробиви
Той повтори постижението си от миналата година
Започват разговори между делегациите на Америка и Украйна
Преговарящите три пъти обявяваха почивки
Подробности за първата среща в Рияд
Паузата за военната помощ от САЩ за Украйна остава. Нова среща в Рияд
Възстановяването на сътрудничеството трябва да се отнася до широк спектър от области, каза той
Срещите започват във вторник
Росонерите се наложиха над Ювентус с 2:1
Спаси ли се Венеция от излизане от списъка на ЮНЕСКО
Проектът е с "Ел Би Булгарикум", продукцията ще е за Персийския залив
Министърът на икономиката Никола Стоянов на форум в Саудитска Арабия
Знакова визита на Си Цзинпин в Рияд. Европа тръпне, че арабският петрол може да обърне посоката си
България отчита двоен ръст на износа за Саудитска Арабия през 2021 г.