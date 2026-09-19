Ново напрежение! Експлозии около летището в Рияд

Няколко експлозии, а след това пламъци от огън и черен дим се издигнали в небето в района на летището в Рияд, столицата на Саудитска Арабия, пише Ройтерс.

Според Синхуа, димът е от посоката на международното летище Крал Халед.

Според телевизионния канал Ал Араби, експлозии са се случили след предупреждение за въздушна заплаха, а звуци от експлозии се чули и в провинция Ал-Хардж, съседен с Рияд.

Пресслужбата на саудитското правителство все още не е коментирала ситуацията.

Това са първите взривове в провинция Рияд от началото на конфронтацията с хуситите.

Конфликтът продължава от средата на юли.