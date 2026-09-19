Свят

Ново напрежение! Експлозии около летището в Рияд

Пламъци и дим се издигат около летището Крал Халед в столицата на Саудитска Арабия

Ново напрежение! Експлозии около летището в Рияд
19 сеп 26 | 15:41
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Александра Василева

Няколко експлозии, а след това пламъци от огън и черен дим се издигнали в небето в района на летището в Рияд, столицата на Саудитска Арабия, пише Ройтерс.

Според Синхуа, димът е от посоката на международното летище Крал Халед.

Според телевизионния канал Ал Араби, експлозии са се случили след предупреждение за въздушна заплаха, а звуци от експлозии се чули и в провинция Ал-Хардж, съседен с Рияд.

Пресслужбата на саудитското правителство все още не е коментирала ситуацията.

Това са първите взривове в провинция Рияд от началото на конфронтацията с хуситите.

Конфликтът продължава от средата на юли.

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Автор Александра Василева

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