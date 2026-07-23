Вашингтон даде зелена светлина на ядрените планове на Саудитска Арабия

САЩ и Саудитска Арабия подписаха дълго подготвяно споразумение за сътрудничество в областта на ядрената енергия за граждански цели, съобщи Ройтерс, като се позова на американското министерство на енергетиката. Договорът предоставя на Рияд възможност да строи ядрени реактори с американска технология и да използва обеднен уран.

Преговорите започнаха през първия президентски мандат на Доналд Тръмп, продължиха при управлението на Джо Байдън и бяха финализирани след завръщането на Тръмп в Белия дом. Документът предстои да бъде предаден на Конгреса, който може да се опита да го блокира.

Дългите преговори стигнаха до финал

Сделката бе подписана от американския министър на енергетиката Крис Райт и саудитския му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд заедно с двустранно споразумение за гаранции.

Двете държави работят по договора от години. Планът на администрацията на Байдън обаче предвиждаше и допълнителен протокол, който дава на Международната агенция за атомна енергия право да извършва внезапни проверки. Този механизъм не присъства в окончателното споразумение.

Американското министерство на енергетиката заяви, че договорът съответства на правилата за неразпространение на ядрени оръжия, заложени в Закона за атомната енергия на САЩ, които определи като едни от най-строгите в света.

Рияд получава широки права

Споразумението разрешава на Саудитска Арабия да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци. Тези технологии могат да се използват в гражданската ядрена енергетика, но при определени условия биха могли да бъдат част и от процес за разработване на ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.

Това отличава договора от сходното споразумение между САЩ и Обединените арабски емирства от 2009 г. При неговото подписване Абу Даби доброволно се отказа от правото да обогатява уран и да преработва отработено ядрено гориво.

Вашингтон посочва, че Саудитска Арабия отдавна предупреждава, че при провал на партньорството със САЩ може да се обърне към Китай или Русия, които прилагат различни стандарти за ядрено неразпространение.

Конгресът може да спре договора

Американското енергийно ведомство ще внесе споразумението в Конгреса. Законодателите могат да приемат съвместна резолюция, с която да се противопоставят на неговото влизане в сила.

Ако подобно гласуване не се проведе или предложението за блокиране не получи достатъчна подкрепа, договорът ще влезе в сила автоматично след изтичането на 90-дневния срок.

Няколко конгресмени от Демократическата партия вече изразиха опасения, че споразумението може да ускори надпреварата във въоръжаването в Близкия изток.

Предупреждението на престолонаследника

Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е заявявал, че страната му не желае да разработва ядрено оръжие. Той обаче е предупреждавал, че Рияд ще предприеме подобна стъпка, ако Иран се сдобие с атомна бомба.

„Те позволяват на Саудитска Арабия, една войнствена и авторитарна страна, да разработва технологии за ядрени оръжия, като същевременно започват война с Иран под претекста, че предотвратяват създаването на иранска ядрена бомба“, заяви сенаторът демократ Едуард Марки.