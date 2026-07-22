Насрочиха делото срещу Николас Мадуро в Ню Йорк

Процесът срещу отстранения президент на Венецуела Николас Мадуро по обвинения за наркотрафик ще започне на 1 юни 2027 г. Това стана ясно по време на предварително изслушване във федерален съд в Манхатън, съобщи Франс прес.

Срещу 63-годишния Мадуро са повдигнати четири обвинения, сред които и за наркотероризъм. Бившият държавен глава беше заловен от американските сили в Каракас в началото на годината, а от 3 януари се намира в затвор в Бруклин.

Обвинения са повдигнати и срещу неговата 69-годишна съпруга Силия Флорес, която ще бъде изправена пред съда по три обвинения. Двамата категорично отхвърлят всички твърдения на прокуратурата.

Датата за началото на процеса е предложена съвместно от прокуратурата и защитата в писмо до федералния съдия Алвин Хелерщайн, след като американските власти разрешиха на Венецуела да използва средства за покриване на съдебните разноски. Първоначално това беше блокирано заради действащите санкции срещу страната.

Мадуро се нарече „военнопленник“

При първото си явяване пред съда в Ню Йорк, непосредствено след залавянето си при мащабна операция на американските сили, в която по информация на властите са участвали около 150 самолета, хеликоптери и сухопътни части, Николас Мадуро заяви, че се смята за „военнопленник“.

Срещу него има и граждански иск

Освен наказателното дело, срещу бившия президент е заведено и гражданско производство. В началото на юли семействата на петима млади мъже, убити във Венецуела, внесоха иск, в който обвиняват Мадуро, че е разпоредил екзекуцията им като част от по-широка политика на държавно насилие.

След отстраняването му от властта постът беше поет временно от Делси Родригес, която управлява страната на фона на силен международен натиск и напрегнати отношения със Съединените щати.