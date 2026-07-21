Най-големия наркобос остава зад решетките до живот. Кае се

Един от най-влиятелните наркобосове в историята на Мексико – Исмаел „Ел Майо“ Самбада, ще прекара остатъка от живота си зад решетките. Федерален съд в САЩ осъди 76-годишния съосновател на картела „Синалоа“ на доживотен затвор, а освен това му наложи и финансова санкция в размер на 15 милиарда долара.

Присъдата беше произнесена близо две години след зрелищната операция, при която Самбада беше примамен да кацне в САЩ и арестуван.

Измамен от сина на Ел Чапо

Според американските власти през 2024 г. Хоакин Гусман Лопес – синът на прочутия наркобарон Хоакин „Ел Чапо“ Гусман, убедил Самбада, че двамата летят до Северно Мексико, за да инспектират тайни самолетни площадки. Вместо това самолетът кацнал в щата Тексас, където агентите на американските служби незабавно го арестували.

По-късно Самбада сключи споразумение с прокуратурата и се призна за виновен по обвиненията за наркотрафик и участие в организирана престъпна дейност, с което избегна възможността да получи смъртна присъда.

„Насилието трябва да спре“

При произнасянето на присъдата във федералния съд в Бруклин Самбада се обърна към съда чрез преводач и изрази съжаление за действията си.

„Съжалявам за вредата, която причиних, и за примера, който дадох“, заяви той.

Бившият лидер на картела отправи и необичаен призив към младите хора да не поемат по неговия път.

„Ако има нещо, което мога да кажа днес и което има стойност, то е следното – насилието трябва да спре. В Мексико и навсякъде, където действа организираната престъпност, се губят твърде много човешки животи и се разрушават прекалено много семейства“, каза Самбада.

Печалби от наркотрафик за милиарди

Според Министерството на правосъдието на САЩ наложената глоба от 15 милиарда долара представлява приблизителната печалба, реализирана от Самбада като един от основните ръководители на картела „Синалоа“ – организация, която в продължение на десетилетия е доставяла огромни количества кокаин и други наркотици на американския пазар.

Прокурорът за Източния окръг на Ню Йорк Джоузеф Ночела-младши заяви, че Самбада е прекарал близо 40 години в изграждането на престъпна империя, печелейки милиарди долари и нареждайки убийства на хора, които са се изпречвали на пътя му.

Синът на Ел Чапо също чака присъда

Хоакин Гусман Лопес, синът на Ел Чапо, който също беше арестуван през 2024 г., вече се призна за виновен по федерални обвинения, свързани с наркотрафик. Неговата присъда все още не е произнесена.

Окончателното решение ще бъде взето от Федералното бюро по затворите на САЩ, но според анализатори Самбада почти сигурно ще прекара остатъка от живота си в американски затвор.

Борбата срещу картелите продължава

В първия ден след завръщането си в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще засили натиска върху мексиканските картели, включително чрез определянето им като терористични организации.

САЩ също обвиниха губернатора на щата Синалоа в съучастие с наркотрафиканти.

Мексиканското правителство също предприе по-решителни действия срещу картелите и изпрати хиляди военнослужещи в щата Синалоа.

Въпреки присъдата остава неясно как тя ще се отрази на картела „Синалоа“.

Според анализаторите е малко вероятно тя да промени съществено настоящото положение. Организираната престъпност в Мексико бързо се адаптира, а бившите подчинени на Ел Майо вече са свикнали да действат без него. Очаква се също присъдата да не окаже значително влияние върху трафика на кокаин и фентанил към САЩ.