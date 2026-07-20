Великобритания с нов премиер: Анди Бърнам поема властта

От днес Великобритания има нов министър-председател. Лидерът на Лейбъристката партия и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам официално поема премиерския пост, наследявайки Киър Стармър.

По установения протокол Бърнам ще бъде приет на аудиенция от крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, където ще отправи официалната молба да състави правителство. След това новият министър-председател ще се нанесе в официалната резиденция на британските премиери на „Даунинг стрийт“ №10.

Очаква се още днес да стане ясно кои ще бъдат министрите в новия кабинет. Анди Бърнам вече обяви, че през лятото ще предприеме обиколка из всички части на Обединеното кралство, за да представи приоритетите на новото правителство.

Миналия петък управляващата Лейбъристка партия избра Бърнам за свой лидер, след като Киър Стармър подаде оставка в края на юни.

До оттеглянето му се стигна след нарастващ политически натиск, породен от слабите резултати на местните избори през май, последвали оставки на министри и вътрешнопартиен бунт на десетки депутати.