Тръмп и Зеленски са първият голям тест пред Анди Бърнам

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще бъдат сред първите световни лидери, с които новият британски премиер Анди Бърнам ще разговаря след влизането си на „Даунинг Стрийт“ 10. Още в първите часове на управлението си той даде ясно да се разбере, че Лондон ще пази близката връзка с Вашингтон и няма да отстъпи от подкрепата си за Киев. Бърнам обеща лично да застане до Зеленски и да продължи политиката на предшественика си Киър Стармър.

Новият лидер на британските лейбъристи беше назначен за министър-председател от крал Чарлз Трети, който му възложи да сформира правителство. Бившият кмет на Голям Манчестър беше приет от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към официалната премиерска резиденция. Бърнам наследява Киър Стармър и става седмият британски премиер в рамките на едно десетилетие.

Във видеоклип, записан преди официалното му назначаване, но разпространен след първата му реч като премиер, Бърнам беше попитан на кого ще се обади най-напред - на Тръмп, на Зеленски или на друг световен лидер. Той отговори, че американският и украинският президент ще бъдат сред първите, с които ще разговаря.

Посланието към Зеленски беше категорично. Бърнам заяви, че ще увери украинския президент, че няма да има никаква промяна в подкрепата на Великобритания за Украйна. Той обеща да застане зад Зеленски „100%“, както е правил и Стармър. Твърдата позиция продължава линията на предишното правителство, което определяше британската подкрепа за Киев като непоколебима и дългосрочна.

„Няма да допуснем президентът Зеленски да има каквито и да било съмнения, че подкрепата на Великобритания е непоколебима и решителна. Тя ще бъде до него, а аз лично също ще бъда до него“, заяви новият премиер.

Разговорът с Тръмп също ще бъде сред първите важни изпитания за Бърнам. Още преди смяната на властта американският президент призна, че не знае много за него, но го определи като „изключително либерален“. Тръмп постави акцент върху британската политика за добив на петрол и газ в Северно море - тема, която може да се превърне в една от първите спорни точки между двамата лидери.

В първата си реч пред „Даунинг Стрийт“ 10 Бърнам обеща още тази седмица да представи мерки за облекчаване на разходите за живот. По-късно през годината той планира да обяви десетгодишна програма за икономическо и обществено възстановяване на страната. Сред основните му задачи са поскъпването, жилищната криза и възстановяването на доверието в британската политика.

„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си. Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри“, заяви Бърнам.

Така още в първия си ден на власт новият британски премиер очерта двете основни посоки във външната си политика - запазване на специалните отношения със Съединените щати и безусловно продължаване на подкрепата за Украйна. Първите разговори с Тръмп и Зеленски ще покажат как Бърнам ще балансира между непредвидимия американски президент и обещанието си да остане твърдо до Киев.