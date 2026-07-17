Британците местят сватбите в кръчмите

Кръчмата в Англия скоро може да стане не само място за първа среща и годеж, но и напълно законна сватбена зала. Двойките в Англия и Уелс ще могат да сключват брак у дома, в любимия си пъб, на плажа, в замък или дори на круизен кораб. Правителството определя реформата като най-сериозната промяна в сватбеното законодателство от близо два века. Целта е церемониите да станат по-достъпни, по-лични и по-близки до начина, по който хората действително искат да празнуват.

В момента бракът или гражданското партньорство имат юридическа сила само ако церемонията се проведе на предварително одобрено място. Новите правила ще премахнат това ограничение и ще позволят на двойките да избират почти всяка обстановка, стига тя да бъде одобрена от регистрираното длъжностно лице, което извършва церемонията.

Така традиционният английски пъб може да се окаже сред най-предпочитаните места за сватби. Вместо скъп хотел и официална зала младоженците ще могат да съберат близките си около бара, да разменят обети и веднага след това да вдигнат наздравица, без да местят гостите на друго място.

Разрешени ще бъдат още церемонии в частен дом, градина, замък, балон с горещ въздух или на борда на круизен кораб, включително когато той се намира в международни води. Промяната може значително да намали разходите, защото двойките няма да бъдат принудени да наемат специално лицензирани обекти.

Свободата обаче няма да бъде безгранична. Правителството предвижда така наречена „рамка за достойнство“, която трябва да защити сериозността на брачния акт и да спре превръщането му в евтин атракцион.

Затова сватби по време на скок с парашут, рафтинг, возене на влакче на ужасите или други рискови забавления няма да получават разрешение. Според насоките подобни церемонии не отговарят на необходимия стандарт и могат да омаловажат смисъла на брака.

Вицепремиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами заяви, че действащите закони вече не отразяват социалните и културните промени в съвременна Великобритания.

„Казват, че не може да се определи цена на любовта, но твърде често цената на сватбите прави този ангажимент недостижим“, каза той пред Би Би Си.

По думите му реформата ще даде на двойките повече свобода да кажат „да“ при свои условия, като същевременно ще запази гаранциите за смисъла и трайността на брака.

Така бъдещите младоженци ще могат да избират между замък, кораб и балон, но вероятно най-британският вариант ще остане любимата квартална кръчма - с халки пред бара и първа брачна наздравица секунди след подписа.