Хакан Фидан с орден от Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с турския външен министър Хакан Фидан в Киев и му връчи Ордена за заслуги II степен.

Това обяви Зеленски в социалните мрежи.

"Днес обсъдихме дипломатическата ситуация и стъпки, които могат да засилят работата за постигане на мир", каза украинският президент.

Той също така информира турския министър за ситуацията на бойното поле, а Фидан му разказа за дипломатически контакти на различни нива.

"Разбира се, обсъдихме и двустранните отношения и изпълнението на споразумението за свободна търговия между Украйна и Турция.

Очакваме, че търговският оборот между нашите страни само ще се увеличава," добави Зеленски.