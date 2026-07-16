Очевидци в ужас: Брутални експлозии разтърсиха сърцето на Дубай

Брутален шок разтърси ОАЕ, след като серия от мощни експлозии взривиха спокойствието в абсолютния център на Дубай. Лъскавият мегаполис, известен като сигурното убежище за най-богатите хора на света, за секунди се превърна в бойно поле. Свидетели на ужаса пред Ройтерс разказват за оглушителен гръм, който е разлюлял стъклените кули.

Иранският рояк: Кошмарът от небето

Гъсти облаци от зловещ черен дим обвиха международното летище в Дубай. Причината е безмилостна иранска атака с дронове-камикадзе, която е част от ескалиращата и кървава военна спирала между САЩ и Ислямската република. ОАЕ не е единствената жертва – Кувейт и Бахрейн също съобщиха, че са били буквално премазани от среднощни въздушни удари.

Ормузкият проток кърви: Идва ли Трета световна война?

Регионът е на крачка от пълномащабна катастрофа, след като американската армия нанесе свирепи удари по стратегическия остров Кешм. Техеран веднага отвърна с брутална закана – говорителят на въоръжените сили бригаден генерал Мохамад Акраминия обяви, че Иран ще наложи тотален контрол над Ормузкия проток и ще "неутрализира" всяка американска намеса. Всичко това се случва часове след като Пентагонът изравни със земята цели в Югозападен Иран, намиращи се опасно близо до детска болница. Ситуацията излиза извън контрол, а богаташите в Дубай вече стягат куфарите!