ООН блокира плана на Белия дом за петролната артерия на планетата

Правен съкрушителен удар по Вашингтон

Международната морска организация (ММО) към ООН категорично отряза опитите на американския президент Доналд Тръмп да наложи безпрецедентен финансов хомот над световната търговия. Генералният секретар Арсенио Домингес обяви, че няма абсолютно никакво правно основание или „поле за маневриране“, което да позволи на която и да е държава едностранно да таксува или ограничава корабите в международни води.

Хаосът с 20-процентния данък на Тръмп

Реакцията на ООН идва след поредния дипломатически трус, предизвикан от Белия дом. Тръмп взриви пазарите с план за налагане на шокираща такса от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток, с цел да върне морската блокада срещу Иран. Въпреки че по-късно американският лидер даде заден ход и заговори за алтернативни „търговски сделки“ със страните от Залива, ММО попари надеждите му за международен легитимитет.

Капанът за 6000 моряци в зоната на смъртта

Докато глобалните суперсили спорят за милиарди, ситуацията в самия проток е критична. Около 6000 моряци остават буквално заклещени на борда на търговски съдове в Персийския залив, след като евакуацията им беше прекратена в края на юни заради екстремни рискове за сигурността им. От началото на ескалацията най-малко 18 души вече са изгубили живота си в размирните води, превърнати в заложник на геополитическите амбиции на САЩ и Иран.



