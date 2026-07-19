Всичко по темата Ормузки проток

ООН блокира плана на Белия дом за петролната артерия на планетата
Международната морска организация поряза САЩ за Персийския залив
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Международната морска организация поряза САЩ за Персийския залив
Операцията идва след мирното споразумение между Вашингтон и Техеран
Какво съобщи вицепрезидентът Джей Ди Ванс
През протока обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен...
Лондон изпраща дронове, военен кораб и изтребители
Много моряци съобщават за сериозен недостиг на храна и питейна вода