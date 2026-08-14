Доц. Борислав Цеков се произнесе за Бургас и Евровизия

Естествено, че ще се вдигнат цените в Бургас и околностите преди и по време на "Евровизия". Това написа доц. Борислав Цеков, доктор по конституционно право, в профила си във Фейсбук.

В пост в мрежата той коментира вълненията около избора на град домакин на песенния конкурс у нас:

"Не говорим за цените в кварталните бакалници и кръчми, а за цените на хотели, частни квартири, кафенета, барове и ресторанти, услуги, които ще обслужват посетителите. Би било ненормално, ако не се вдигнат, при това значително. Навсякъде става така при събития от световен мащаб. Колкото повече търсене, реклама и престиж, толкова по-високи цени.

Това е пазар и така трябва да бъде. Ако не се вдигнат, значи е провал и няма търсене и интерес. Колкото повече се вдигат, толкова по-голям е успехът, защото търсенето и интересът са големи. Като отмине, постепенно пазарът ще се върне около, а за някои места пряко свързани със събитието, и малко над нивата отпреди "Евровизия".

Освен всичко друго, подобни конкурси, фестивали, първенства са многомилионен бизнес за организатори, домакини, рекламодатели, обслужващи събитието и неговите гости бизнеси, а не форма на социално подпомагане. Печели и държавата, нейните природни дадености и туристически обекти, които ще бъдат видени в лъскави клипове и репортажи по целия свят от милиони и милиарди, които иначе не биха имали повод да се сетят или да узнаят за България.

За сиромахомилство няма място. Време е да се държим като нация със самочувствие, а не като провинициални льохмани, които прескачат трамвайните линии от страх да не ги удари ток."