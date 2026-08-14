Кричим изпраща Георги Кузев на рождения му ден. Хората ридаят

Десетки хора, опечалени, носейки цветя, влизат в храма „Св. Св. Козма и Дамян“ в Кричим, за да се поклонят пред тленните останки на 37-годишния Георги Кузев, предаде БЛИЦ. Негови съграждани казаха пред агенцията, че Кузев е известен в града като много добро, тихо и скромно момче, който и на мравката път правел. В града има засилено присъствие на полиция и жандармерия. Днес Георги Кузев има рожден ден. Трябваше да навърши 38 години.

Местните хора бяха категорични, че никога не е имало индикации за педофилия.

Бивш работодател на Георги сподели за работника си само хубави неща.

Възрастен мъж каза, че ден преди убийството си е купил от него картофи. Хората са онемели от ужаса, който сполетя техния съгражданин, плачат и споделят , че вече повече от седмица, откакто е извършеното зверското убийство, живеят в кошмар.

Агресията на младежите, обвинени за престъплението, те определят като животинска и много стряскаща.

Очаква се по-късно пловдивският митрополит Николай лично да дойде, за да извърши опелото за покойника.

На място се очаква да пристигне и кметът на Кричим Атанас Калчев.

Припомняме, че общината е съпричастна и пое всички разходи по транспортирането на тялото от Съдебна медицина и по погребението.

Вътре в храма, освен многото опечалени, е и сестрата на Георги Кузев, която не спира да плаче. Тя е аптекарка, предаде още БЛИЦ.

На място е и заместник-шефът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Радослав Начев. Пристигнаха и много журналисти.