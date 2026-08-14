Шкварек посочи причината за успеха на Бургас за "Евровизия". Призив към двамата кметове

Изборът на Бургас за домакин на „Евровизия“ 2027 предизвика широк обществен отзвук – от поздравления и пожелания за успех до въпроси по какви точно критерии морският град е бил предпочетен пред София.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек обаче изтъкна причината Бургас да бъде предпочетен - по-добрата подготовка на кандидатурата.

„Аз мисля, че това беше предимно състезание на заданията и проектите, които двамата кметове са подготвили последните няколко месеца и са представили включително на международната комисия“, подчерта той.

По думите му в Бургас подготовката е била изключително интензивна. „Там са работили като луди. Имало е по три оперативки на ден. Кметът е работил по това задание. Подготвили са го, направили са го, предложили са го“, изтъкна той. И допълни, че за София подходът е бил различен – вместо конкретната кандидатура да бъде подготвена бързо, са били създадени множество "комитети, на които са се карали за философски въпроси какво да е посланието на конкурса". „Моята теза е, че Васил Терзиев, както с повечето неща в София, докато е кмет, проспа и това задание“, каза той.

Шкварек предложи двата града да публикуват проектите, с които са кандидатствали, за да може обществото само да прецени дали изборът е бил обоснован.

„Аз отправям призив към двамата кметове – към Димитър Николов и към Васил Терзиев, да извадят и да публикуват заданията и проектите, които те подготвиха последните два месеца и които предложиха на тази международна комисия“, заяви той.

По думите му това би било най-прекият начин да се сложи край на спекулациите.