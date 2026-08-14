Общество

Шкварек посочи причината за успеха на Бургас за "Евровизия". Призив към двамата кметове

Призова двамата кметове да покажат проектите

Шкварек посочи причината за успеха на Бургас за "Евровизия". Призив към двамата кметове
Снимка: БНТ
14 авг 26 | 9:26
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Ина Кънчева

Изборът на Бургас за домакин на „Евровизия“ 2027 предизвика широк обществен отзвук – от поздравления и пожелания за успех до въпроси по какви точно критерии морският град е бил предпочетен пред София.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек обаче изтъкна причината Бургас да бъде предпочетен - по-добрата подготовка на кандидатурата.

„Аз мисля, че това беше предимно състезание на заданията и проектите, които двамата кметове са подготвили последните няколко месеца и са представили включително на международната комисия“, подчерта той.

По думите му в Бургас подготовката е била изключително интензивна. „Там са работили като луди. Имало е по три оперативки на ден. Кметът е работил по това задание. Подготвили са го, направили са го, предложили са го“, изтъкна той. И допълни, че за София подходът е бил различен – вместо конкретната кандидатура да бъде подготвена бързо, са били създадени множество "комитети, на които са се карали за философски въпроси какво да е посланието на конкурса".  „Моята теза е, че Васил Терзиев, както с повечето неща в София, докато е кмет, проспа и това задание“, каза той.

Шкварек предложи двата града да публикуват проектите, с които са кандидатствали, за да може обществото само да прецени дали изборът е бил обоснован.

„Аз отправям призив към двамата кметове – към Димитър Николов и към Васил Терзиев, да извадят и да публикуват заданията и проектите, които те подготвиха последните два месеца и които предложиха на тази международна комисия“, заяви той.

По думите му това би било най-прекият начин да се сложи край на спекулациите.

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Автор Ина Кънчева

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