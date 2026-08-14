"Развъдник на ужасите" край Пазарджик: 46 питбула в окаяни условия

Незаконен развъдник за кучета е разкрит край Пазарджик. В ограден терен са открити 46 питбула, държани вързани с вериги, както и тела на животни, загинали при пожар.

Сигналът е подаден от граждани до полицията в Пазарджик. На място е изпратен автопатрул, който заедно с представители на Областната дирекция по безопасност на храните и ветеринарен специалист е извършил проверка.

Животните са били собственост на четирима мъже на възраст между 39 и 55 години. При проверката е установено, че нито едно от кучетата няма паспорт или регистрация по установения законов ред, съобщава Dir.bg.

По данни на местни медии питбулите са били отглеждани при изключително лоши условия. Част от тях имали видими рани, а в съдовете им не били открити вода и храна. Кучетата били вързани с дебели синджири и изложени на пряко слънце и високи температури.

В загражденията са открити и трупове на изгорели и задушени животни, загинали при възникнал пожар.

На собствениците са съставени актове за административни нарушения и констативни протоколи. В Районното управление в Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.

Продължава разследването, което трябва да установи и собствеността на терена, както и всички лица, свързани с незаконната дейност.