"Развъдник на ужасите" край Пазарджик: 46 питбула в окаяни условия
Кучетата били вързани с вериги, част от тях имали рани, а в загражденията са открити и тела на животни
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Кучетата били вързани с вериги, част от тях имали рани, а в загражденията са открити и тела на животни
Стопаните на кучетата ги издърпали и избягали
Спряха незаконни кучешки боеве
Само 16 000 лева обезщетение са осъдени да платят собствениците на двата питбула, които миналата година нахапаха до смърт 86-годишна жена в село Черве...
Русе. Почина жената, която бе нахапана жестоко от два питбула в русенското село Червена вода. Това съобщи БГНЕС. 86-годишната Димитрина Георгиева бе с...
Русе. За евтаназия настоява собственикът на двата питбула, които разкъсаха жена в русенското село Червена вода. Пресиян Алексиев обясни пред Нова, че...
До 3 г. затвор или пробация с глоба до 5000 лева може да отнесе стопанката на питбулите, които нахапаха зверски пенсионерка. Това стана ясно от досъде...
Русе. Възрастна жена на 86 години е с опасност за живота след нападение от два питбула. Инцидентът е станал в село Червена вода, Русенско. Възрастнат...